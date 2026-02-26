モデルの山本美月（３４）が２６日、都内で行われた「『ポケモン３０周年、はじまる』キックオフ発表会」に俳優の高杉真宙、永尾柚乃、お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお、池田直人とともに出席した。イベントでは、ポケモンの３０周年記念企画が発表され、全日本空輸株式会社、公益財団法人日本オリンピック委員会、日本プロ野球とコラボすることが明かされた。山本は「３０周年と聞いてびっくりしました」と目を