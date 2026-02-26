朝に円高進行、その後もみ合い＝東京為替概況 前日の日本政府による日銀審議委員人事などを受けて円売りが強まった後を受けた26日の市場。ドル円は朝に円高が強まった後、もみ合いとなった。前日のNY市場で一時156円82銭まで上昇したドル円は、NY夕方から東京朝にかけて円買いが優勢となり、155円70銭台を付けた。植田日銀総裁が読売新聞でのインタビューで「次回利上げの判断では12月以前の利上げの影響を検証」「