「ambie sound earcuffs完全ワイヤレスモデル」新色ホワイト ambieは、「ambie sound earcuffs完全ワイヤレスモデル」のインカム対応版「AM-TW02COM」に、新色ホワイトを追加。2月25日に発売する。価格は18,000円。これにより、ブラックとホワイトの2色展開となる。 AM-TW02COMは、2025年9月にインカムワーカー向けにアップデートして発売したモデル。ボタン位置がわかりやすいよう凸印を追加しているほ