巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手が２６日、２４歳の誓いを立てた。この日、誕生日を迎えた背番号２１は「プロ１年目、しっかり頑張りたい。ローテに入って、１軍でいろいろな経験がしたい」と決意を示した。報道陣が用意したケーキに驚いた様子の左腕。同じくルーキー投手陣のドラ２・田和、ドラ３・山城に食べさせてもらう形でケーキをほおばり、「おいしいです」と笑顔を浮かべていた。