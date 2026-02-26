◇オープン戦▽亜大６―２日体大（２６日・亜大グラウンド）今秋ドラフト候補に挙がる亜大の山里宝内野手（３年＝神戸国際大付）が「１番・遊撃」で先発出場し、５打数５安打と大爆発した。「たまたまだと思います」と本人は謙遜したが、視察した日本ハム・伊藤スカウトは「バットコントロールがいい。変化球への対応力も持っている」と評価。全てシングルヒットながら、左方向への引っ張り、センター返し、右への流し打ちと