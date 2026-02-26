ＮＡＲ地方競馬全国協会は２月２６日、「３歳スプリントシリーズ」の実施概要を発表した。３歳春に各地で行われる重賞級認定競走の「ネクストスター」４競走を戦った有力馬が、３歳ダート短距離路線の頂点である兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２（５月６日、園田）に集まり、３歳ダート短距離王の座を争う。各ネクストスターの日程は以下の通り。【ネクストスター】東日本（３月１２日、船橋）、西日本（同２２日、高知）、北