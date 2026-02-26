TRFのリーダーでDJのDJ KOO（64）が26日、都内で行われた『おねがいアイプリ』コンテンツ発表会に登場。自身の切実な“お願い”を告白した。【全身ショット】すごい！光り輝くDJ KOO本作にちなみ、かなえたい“お願い”を聞かれたDJ KOOは、最初に「バズリズムFESを開催！」と本作にちなんだフェスをやりたいとお願い。そのうえで、2つ目として「恥ずかしいな…」といいつつ「おねがい 尿酸値」と書かれたフリップを掲げた。