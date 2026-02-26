イランの核開発などを巡るアメリカとイランの3回目の協議が26日に行われます。アメリカ側は軍事介入前の最後の交渉機会としていますが、合意が成立するかは不透明です。【映像】イラン・イスファハン核施設（資料動画）アメリカのニュースサイト、アクシオスは25日、協議に加わるアメリカのウィトコフ中東担当特使が「いかなる核合意も無期限に有効であることに同意するようイラン側に要求している」と述べたと報じました。