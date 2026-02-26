JR品川駅新幹線北口改札内に「ビームス ジャパン 品川駅 ポップアップストア」が、期間限定で登場することが決まった。3月19日にオープンする。【画像】品川駅限定…ビームス ジャパン 品川駅 N700typeA TシャツBEAMS JAPANとして初の新幹線駅改札内出店となり、わずか2.5坪（8.3平米）のキヨスク跡地に期間限定で設けられる。「年々増加する訪日外国人客も多く利用する国内移動の交通拠点にスタンド型の店舗を構え、国内各