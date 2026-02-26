埼玉県飯能市で、親子3人をおので殺害したなどの罪に問われている男の裁判で、検察側は男に死刑を求刑しました。【映像】連行される斎藤被告の様子斎藤淳被告（43）は2022年12月、近くに住むウィリアム・ビショップさんと妻の森田泉さん、娘の森田・ソフィアナ・恵さんの3人におのをたたきつけて殺害した罪などに問われています。きょうの論告で、検察側は「3人を斧で数十回殴打し、動かなくなっても攻撃した残虐極まりない