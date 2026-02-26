【ソウル＝藤原聖大】北朝鮮の朝鮮中央通信は２６日、第９回朝鮮労働党大会が２５日、閉会したと報じた。金正恩（キムジョンウン）総書記は党大会中に行われた過去５年間の総括報告で、米国が北朝鮮を核保有国と認めて敵視政策を撤回すれば、「良好な関係を築けない理由はない」と述べ、対話再開へ含みを持たせた。核・ミサイル開発を強化する方針も強調した。正恩氏は世界情勢について、「米国の覇権政策と横暴で武力衝突が相