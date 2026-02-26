茨城県で23歳の女性を殺害して遺体を山林に遺棄した罪に問われている男の裁判で、検察側は男に懲役20年を求刑しました。【映像】三瓶被告の様子三瓶博幸被告（37）は2022年に茨城県常陸太田市の別荘で都内に住む女性（当時23）を殺害し、付近の山林に遺体を遺棄した罪に問われています。これまでの裁判で、三瓶被告は「すべて間違いです」と無罪を主張しています。きょうの論告で検察側は「女性が生きている間に最後に会っ