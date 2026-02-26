県内で再びインフルエンザの感染が広がっていて、5週連続で増加しています。26日に発表された県感染症情報のデータによると、22日までの直近1週間の1定点医療機関あたりの患者数は34.75人で、前週の30.89人を上回りました。県内では2月19日から今シーズン2度目の「警報」が発令中です。定点あたりの患者報告数が国の警報基準である30人を超えると警報が発令されますが、全国平均でも警報基準を超えているといいます。