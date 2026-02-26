信州ブレイブウォリアーズは2月26日、J.J.オブライエンと2025－26シーズンにおける選手契約を締結したと発表した。 【チーム情報】この度、#信州ブレイブウォリアーズ では、#JJオブライエン 選手と2025-26シーズンにおける選手契約（新規）が決定いたしましたのでお知らせいたします。詳細はこちら⬇️https://t.co/OfTffpAvEN#日々成長 #ALL信州 #Bリーグ #バスケ #