２６日の債券市場で、先物中心限月３月限は続落。日銀の利上げ継続が意識されたほか、この日に日銀が実施した国債買いオペの結果が弱めと受け止められた。 読売新聞オンラインは２６日、「日銀の植田和男総裁がインタビューに応じ、トランプ米政権が発動した新たな関税について『日本に大きな影響はない』との見方を示し、追加利上げを巡っては３月と４月に金融政策決定会合が行われることに触れ『そこまでに得られる