パレモ・ホールディングスがこの日の取引終了後、２月度（１月２１日～２月２０日）の月次売上高を発表しており、既存店売上高は前年同月比６．８％増と２カ月連続で前年実績を上回った。 寒波到来による気温低下に伴い、冬物のセール販売が伸長した。アパレルではニット、カットソーの冬物中心に動きがあり堅調となったほか、雑貨では防寒アイテムの消化が進み、キャラクターを使った生活雑