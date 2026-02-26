（台北中央社）「日台野球国際交流試合」は25日、台北市の台北ドームで開幕し、初戦は台湾プロ野球・中信ブラザーズが福岡ソフトバンクホークスと戦った。中信は3―7で敗れたものの、2回を投げ打者6人連続凡退に抑えた先発のニバルド・ロドリゲス投手や、攻守で活躍を見せた高宇杰捕手が、ソフトバンクの小久保裕紀監督からも高い評価を受けた。中信は一回裏に1点を先取。だが四回表に3ランと2ランを打たれ、五回表にも2点を奪われ