（台北中央社）台湾を訪問しているソフトバンクの王貞治球団会長は25日、台北市内で野球関係者向けに講演し、台湾野球について、2024年のプレミア12での初優勝以降、「覚醒した」と評価した。講演会は中華民国野球協会が主催したもので、協会メンバーの他、プロ・アマチュアの監督、コーチ、選手、僻地の野球チームの子供たちら約250人が参加した。王氏は台湾がプレミア12で優勝して以降の代表選手の変化について、以前は「日本に