2月27日の決算発表銘柄（予定）★は注目決算 ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻 ◆本決算： モンラボ [東Ｇ] (前回16:00) ◆第1四半期決算： ナトコ [東Ｓ] (前回15:30) ★ パーク２４ [東Ｐ] (前回16:00) キタック [東Ｓ] (前回15:30) ◆第3四半期決算： ラクーンＨＤ [東Ｐ] (前回15:45) 東和フー