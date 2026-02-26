26日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前日清算値比34ポイント高の3887.5ポイントで取引を終えた。出来高は5万9900枚だった。この日のTOPIXの現物終値3880.34ポイントに対しては7.16ポイント高。 株探ニュース