26日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前日清算値比15ポイント高の743ポイントで取引を終えた。出来高は2162枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値749.03ポイントに対しては6.03ポイント安。 株探ニュース