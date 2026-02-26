ライト工業 [東証Ｐ] が2月26日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の138億円→151億円(前期は131億円)に9.0％上方修正し、増益率が5.2％増→14.7％増に拡大し、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の67.6億円→80.1億円(前年同期は75.7億円)に18.5％増額し、一