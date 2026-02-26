ＮＣＳ＆Ａ [東証Ｓ] が2月26日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の27.3億円→28億円(前期は21億円)に2.6％上方修正し、増益率が29.4％増→32.8％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の12.5億円→13.2億円(前年同期は11.9億円)に5.6％増額