ドジャースの佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、アリゾナ州スコッツデールで行われたダイヤモンドバックスとのオープン戦に初登板。先発のマウンドに上がり、1回1／3を投げて3安打3失点、2四球3三振だった。最速は98.6マイル（約158.7キロ）をマークしたものの、制球が乱れるシーンも見られた。予定の2回を投げ切ることができず、さらなる調整が求められる結果となった。MLB公式サイトなど米複