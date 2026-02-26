2026年2月25日、香港メディア・香港01は「日本の軍事産業が中国に『精密に斬首』される」と題し、中国商務部が日本の軍事関連企業40社を輸出管理リストに追加したことについて、日本の軍事産業体系への精度の高い打撃だと報じた。記事は、中国商務部が2月24日に公告を発表し、三菱造船など日本の軍事力強化に関与したとされる20社を「管理リスト」に、スバルなど軍民両用品目の最終ユーザーや最終用途が確認できない20社を「注目リ