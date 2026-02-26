高市総理は26日、衆院選の当選祝いとして自民党議員に配布したカタログギフトについて、“返還を求めない”との考えを示しました。立憲民主党斎藤嘉隆 参院議員「政治資金規正法は『何人も公職の候補者の政治活動に対して寄付をしてはならない』としています。総理はSNSや答弁の中で『政治活動に役立つもの』とギフトの目的を明示されていますが、法に抵触する可能性が高いのではないでしょうか。少なくとも脱法的であると