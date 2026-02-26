米米CLUBが25日、Blu-ray＆DVD『米米大興行人情紙吹雪 〜踊ってやっておくんなさい〜』の発売を記念した試写会＆トークショーを都内で開催した。【動画】米米CLUB「君がいるだけで」40th Special Ver.ミュージックビデオ『米米大興行人情紙吹雪 〜踊ってやっておくんなさい〜』は、昨年デビュー40周年を迎えた米米CLUBが行ったツアーのファイナル公演を収めた映像商品で、25日に発売された。試写会＆トークショーにはメ