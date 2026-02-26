カブスの今永昇太投手（32）が26日までに更新された米メジャーリーグをテーマにしたポッドキャスト番組「ファールテリトリー（FoulTerritory）」にゲスト出演。今季からメジャーに挑戦する日本人選手たちについて言及した。ポスティングシステムの申請手続き前から全米では村上宗隆内野手、岡本和真内野手、今井達也投手が“BIG3”として大きな注目が集まっていた。しかし3選手とも予想された金額よりも下回る契約内容だった