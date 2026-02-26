高市首相は、衆議院選挙で当選したすべての自民党議員に配布したカタログギフトについて、返還を求める考えはないと述べました。立憲民主党・斎藤嘉隆議員「この議場にみえる閣僚の皆さんも受け取っているのですか。にわかには信じられません。（政治資金）規正法22条の2は寄付を受領する行為も違法としています。返還された方がよいのではないでしょうか」高市首相「（法律に）違反するものでないことは明らかであると認識してお