大阪市のJR駅ホームで昨年、乗客が線路に転落したのに、センサーで検知する装置が反応しなかったことが26日、関係者への取材で分かった。JR西日本は運賃を値上げして装置導入を進めているが、故障などではないとして公表しなかった。