26日午前8時半ごろ、警察官が傷害事件に関与した疑いのある男を逮捕しようと、滋賀・東近江市の男の自宅を訪ねました。すると、男は警察官の腕をドライバーのようなもので刺し、軽自動車に乗って逃走したということです。警察官は軽傷です。滋賀県警は約90人態勢で捜索し、午前10時40分ごろ、近江八幡市の住宅の敷地内に隠れていた男を発見して、住居侵入の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは、東近江市五個荘簗瀬町の無職