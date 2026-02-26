◇プロ野球・巨人春季キャンプ最終クール1日目（25日、沖縄・那覇）田中瑛斗投手が新加入選手を紹介するキャンプ中継の新企画「エイトピア」に松本剛選手が登場。2人は日本ハム時代にチームメートで、松本選手が6年先輩となります。「日本ハム時代、松本剛といえば、黄色い声援がすごかった。ジャイアンツに来て、その声援の量は減ったと思いますか」と田中投手が質問を投げかけると“食い気味”に「YES」の札を上げた松本選手。「