２０２６年度「ロックの殿堂」入り候補者が発表され、フィル・コリンズ、マライア・キャリー、ローリン・ヒル、ＩＮＸＳ、アイアン・メイデン、ルーサー・ヴァンドロス、シャキーラなど、幅広いジャンルのアーチストが名を連ねた。米芸能ニュースサイト「ページ・シックス」が２５日、報じた。同殿堂は２５日に１７名のアーティストの候補者リストを発表。リストにはメリッサ・エスリッジ、ジェフ・バックリー、ピンク、ニュー