こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年2月26日は、キャンプなどのアウトドアシーンではもちろん、車中泊、来客用、防災用としても活躍する、Coleman（コールマン）の「キャンパーインフレーターマットハイピーク」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 Coleman(コールマン) キャンパーインフレータ