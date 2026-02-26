松山競輪でナイターＦ?「伊藤豊明杯×デイリースポーツ杯」が２７日から開幕する。バンクを中心に大規模改修工事が終わって、約１年ぶりの開催。新しくなったバンクに期待を込めるのは地元愛媛で初日４Ｒに出走する橋本勝弘支部長だ。「むちゃくちゃ走りやすい。ウォークトップが新素材で、砂飛びとかなく最初から軽いんです」。新バンクで練習したことがある他の地元選手からも「走りやすい」と好評だ。また、３角付近に女子