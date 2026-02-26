巨人のゼラス・ウィーラー打撃コーチ（３９）が沖縄・那覇キャンプ最終クール２日目の２６日に、マシン打ちのミニゲームを発案。全体練習の予定にはなかったこの企画に、若手１１選手はリラックスした表情で取り組んでいた。フリー打撃を終えた後のこと。マウンドの手前には最新型のマシンが置かれ、その横に立っていたのはウィーラーコーチだった。「本塁打２点、安打１点、凡打０点」のルールのもと、順繰りにマシン打ちを行