インスタグラムで報告ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプで3つのメダルを獲得した二階堂蓮（日本ビール）が、閉幕直後にいきなりトラブルに見舞われた。予定していた飛行機が飛ばずに出国できず、27日のW杯に間に合わない見込みと報告している。個人ノーマルヒル＆混合団体で銅、個人ラージヒルで銀メダルを獲得した二階堂。五輪後、初めての実戦としてオーストリアでのW杯出場を予定していた。だが、26