静岡朝日テレビ(SATV)の白木愛奈アナウンサーが25日、自身のインスタグラムを更新。友人とスノーボードを楽しんだことを報告した。 【写真】まさにゲレンデに舞い降りた天使です！ 「先日、友人と長野へスノーボードをしに行きました！」と投稿。「静岡に来てからは初のスキー場で、雪を普段見ることがないからテンションが上がりました～」とつづった。 続けて「スノボはほぼ