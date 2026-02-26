明後日28日(土)は、低気圧が北海道付近を通過し、全道的に天気が崩れるでしょう。道央や道南方面は雨が主体となって降り、道北や道東方面で降るものは湿った雪となりそうです。知床半島周辺で大雪となる可能性もあるため、最新の気象情報に注意して下さい。また、本日26日に札幌管区気象台から発表された最新の1か月予報によると、北海道付近は暖かい空気に覆われた後に、寒気の影響を受ける時期がありそうです。服装選びに注意が