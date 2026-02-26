俳優の高杉真宙、山本美月、永尾柚乃、お笑いコンビのレインボー（ジャンボたかお／池田直人）が26日、都内で開催された「ポケモン30周年、はじまる」キックオフ発表会に出席。高杉と山本はポケモンに対する愛を語ったほか、お互いの共通点が明らかになった。【写真】高杉真宙＆山本美月、幼少期のキュートな写真を披露同イベントは、『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年を記念して開催されたもの。この日は株式会社