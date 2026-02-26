２１日、中国の黄岩島領海に侵入したフィリピン船に対し、警告の放水を行う中国海警局の船艇「鶴宝」。（動画のスクリーンショット、南中国海＝新華社配信）【新華社南中国海黄岩島2月26日】中国海警局は21日、南中国海の黄岩島領海に不法侵入したフィリピン船を退去させた。２１日、中国の黄岩島領海に侵入したフィリピン船から中国海警局の船艇を撮影しているとみられる乗組員。（南中国海＝新華社配信）２１日、中国の黄岩島