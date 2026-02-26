プロボクシングWBA世界スーパーフライ級11位、IBF同級12位の佐野遥渉（あゆむ、22＝LUSH、11勝5KO1分け）が26日、オンラインで会見に臨み、4月19日にキルギス共和国でWBA世界同級暫定王者デビッド・ヒメネス（33＝コスタリカ、19戦18勝12KO1敗）に挑戦することを発表した。元世界3階級制覇王者の亀田興毅氏（38）が手がける、3日間開催の「SAIKOULUSH」興行（ガズプロム・スポーツコンプレックス）最終日のメインイベンターと