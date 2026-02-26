サッカーの北中米カリブ海チャンピオンズ杯は決勝トーナメント1回戦第2戦が25日に行われ、GK高丘陽平がフル出場したバンクーバー・ホワイトキャップス（米MLS）がホームでカルタヒネス（コスタリカ）を2―0で破り、2戦合計2―0で16強入りを決めた。DF吉田麻也がフル出場したギャラクシー（米MLS）はホームでスポルティング・サンミゲリート（パナマ）と0―0で引き分けて2戦合計1―1となったが、アウェーゴール規定で突破を決めた