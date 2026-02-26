ドルトムントはフランス代表DFベンジャミン・パヴァール（29）の獲得に興味を持っているようだ。独『Bild』が報じている。下部組織から所属するリールでトップチームデビューを飾り、シュツットガルトとバイエルンを経て2023年にインテルに完全移籍を果たした同選手。インテルでも出場時間を得ていたパヴァールだったが、少しずつ序列を落とすと、昨夏マルセイユへのレンタル移籍を果たした。マルセイユでは公式戦28試合に出場し1