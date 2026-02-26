俳優の山粼賢人、山田杏奈らが自身のInstagramを更新し、3月13日公開の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の完成披露試写会に出席したことを報告した。 参考：実写版『ゴールデンカムイ』が支持された理由とは原作ファン太鼓判の名シーンを一挙紹介 山粼が投稿した写真は全5枚。レッドカーペットに設置されたポスターの前で拳を握るカットや、ポスター横にしゃがみ