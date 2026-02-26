出資予定先との関係解消により不透明となっていたサッカーJ2・モンテディオ山形の新スタジアム建設費用について、クラブ側はきょう午後3時半、東京の不動産会社「エスコン」から50億円の出資を受けると正式に発表しました。 関係者は、県内の銀行関係者が橋渡しをしたとしています。 モンテディオ山形の本拠地となる天童市の新たなスタジアムは、2年後の2028年夏ごろのオープンを目指し計画が進められています。しか