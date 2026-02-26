NNTTドコモは、スマートフォン決済アプリ「d払い」で、ホーム画面の読み込みを待たずにバーコードが表示できる機能の提供を開始した。アプリバージョン7.15.0以降で利用できる。 バーコード決済のほか、QRコードとdポイントカードも同じく、読み込みを待たずに表示し、提示できる。ホーム画面の読み込みが完了すれば、通常通り機能を利用できる。 読