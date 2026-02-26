お笑い芸人のキンタロー。（44）が26日、自身のインスタグラムを更新。“帰国”を報告した。「キンタロー。も帰国しました！！（from 2018）」と書き出したキンタロー。「オリンピックっぽい写真でてきました」と写真をアップした。「社交ダンス世界選手権2018に向けてダンス漬け海外遠征してる時のです」と紹介して日の丸を付けたジャージ姿を披露。「フィンランド大会で2位金メダルまであと少し！！欲しかった」と振り返