違法スカウトグループに捜査情報を漏らしたとして起訴された警視庁の警部補だった男が、初公判で起訴内容を認めました。【映像】逮捕され護送される神保被告警視庁暴力団対策課に所属していた神保大輔被告（43）は、違法スカウトグループ「ナチュラル」の関係者に捜査用のカメラの設置場所などの情報を漏らした地方公務員法違反の罪に問われています。きょうの初公判で、神保被告は「情報漏洩したことは事実です。すべて認め