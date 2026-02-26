参院は２６日午前の本会議で高市首相の施政方針演説に対する２日目の代表質問を行った。首相は、食料品を対象にした消費税減税などを検討する「国民会議」を開催する意義を重ねて強調した。国民会議は同日夕、首相官邸で初会合が開かれる。国民民主党の川合孝典氏は「国民生活に大きな影響を及ぼす社会保障制度改革を国会ではなく国民会議で行う理由が今ひとつ理解できない」と問いかけた。首相は「国会に（関連法案を）提案す